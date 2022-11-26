Директор «Адмирала» о сокращении лимита: «Сложности у нас будут. Своей молодежи не так много, школе нет даже 10 лет»

Директор ожидает трудностей после сокращения лимита на легионеров.

На данный момент каждая команда, выступающая в Фонбет Чемпионате КХЛ, имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров.

Министерство спорта на днях поддержало инициативу ФХР о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

«У нас своей молодежи не так много, детской школе нет даже 10 лет, сложности будут. Легче тем клубам, в которых школы работают десятилетиями.

Будет ли для нас проблемой изменение трансферной политики в связи с ужесточением лимита, время покажет, но на сегодняшний день нас устраивает лимит в пять легионеров. Сложно сказать, как будет формироваться команда с тремя легионерами», – сказал Вадим Аверкин.

В составе «Адмирала» сейчас выступают защитники Колби Уильямс (Канада) и Либор Шулак (Чехия), а также нападающие Михал Криштоф (Словакия), Рудольф Червены (Чехия) и Николай Елисеев (Латвия).

Клуб из Владивостока вступил в КХЛ в 2013 году.