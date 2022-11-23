Третьяк о сокращении лимита в КХЛ: «Хоккейная отрасль берет курс на импортозамещение. Мы создаем условия, в которых клубы будут вынуждены доверять российским игрокам»
Владислав Третьяк заявил, что ФХР выступает за здоровую конкуренцию в российском хоккее.
Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3 в заявке команды на матч.
– Сокращение числа иностранцев не ослабит конкуренцию в российском хоккее, а только подстегнет ее?
– Конечно. ФХР выступает за здоровую конкуренцию, за то, чтобы наверх пробивались лучшие. Надо лишь дать молодым игрокам такую возможность.
К сожалению, в командах КХЛ российской молодежи просто не позволяют конкурировать с иностранцами. У легионеров привилегированный, неприкосновенный статус.
– Почему это произошло?
– Почти во всех командах чемпионата России именно иностранные хоккеисты получают самые большие зарплаты. А с этими финансовыми преференциями неразрывно связаны преференции спортивные. Клубному менеджменту нужно обосновывать перед кураторами и спонсорами высокие затраты на легионеров, поэтому они диктуют кадровую политику тренерам.
Зарубежные хоккеисты автоматически получают места в ведущих тройках, много игрового времени, в том числе в большинстве. У перспективных российских спортсменов просто нет шансов соревноваться с привилегированными одноклубниками.
У российского хоккея свои приоритеты, в том числе развитие своих игроков. И профессиональные клубы обязаны учитывать эти приоритеты. Тем более что более 90% таких команд существуют благодаря финансовой поддержке со стороны государства.
Ужесточая лимит, мы создаем такие условия, в которых клубы будут вынуждены доверять российским хоккеистам, больше работать с отечественными кадрами. Вместо иностранцев, занимающих рабочие места на безальтернативной основе, будут перспективные доморощенные игроки и здоровая конкуренция. Хоккейная отрасль берет курс на импортозамещение, это очень важный и своевременный шаг, – сказал президент ФХР.
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