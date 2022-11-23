Третьяк о сокращении лимита в КХЛ: «Хоккейная отрасль берет курс на импортозамещение. Мы создаем условия, в которых клубы будут вынуждены доверять российским игрокам»

заявил, что ФХР выступает за здоровую конкуренцию в российском хоккее.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3 в заявке команды на матч.

– Сокращение числа иностранцев не ослабит конкуренцию в российском хоккее, а только подстегнет ее?

– Конечно. ФХР выступает за здоровую конкуренцию, за то, чтобы наверх пробивались лучшие. Надо лишь дать молодым игрокам такую возможность.

К сожалению, в командах КХЛ российской молодежи просто не позволяют конкурировать с иностранцами. У легионеров привилегированный, неприкосновенный статус.

– Почему это произошло?

– Почти во всех командах чемпионата России именно иностранные хоккеисты получают самые большие зарплаты. А с этими финансовыми преференциями неразрывно связаны преференции спортивные. Клубному менеджменту нужно обосновывать перед кураторами и спонсорами высокие затраты на легионеров, поэтому они диктуют кадровую политику тренерам.

Зарубежные хоккеисты автоматически получают места в ведущих тройках, много игрового времени, в том числе в большинстве. У перспективных российских спортсменов просто нет шансов соревноваться с привилегированными одноклубниками.

У российского хоккея свои приоритеты, в том числе развитие своих игроков. И профессиональные клубы обязаны учитывать эти приоритеты. Тем более что более 90% таких команд существуют благодаря финансовой поддержке со стороны государства.

Ужесточая лимит, мы создаем такие условия, в которых клубы будут вынуждены доверять российским хоккеистам, больше работать с отечественными кадрами. Вместо иностранцев, занимающих рабочие места на безальтернативной основе, будут перспективные доморощенные игроки и здоровая конкуренция. Хоккейная отрасль берет курс на импортозамещение, это очень важный и своевременный шаг, – сказал президент .