Алексей Шевченко: «В «Ак Барсе» все остановилось. Не нашли «подходящую кандидатуру» для замены Знарка»
«Ак Барс» не нашел подходящую кандидатуру для замены Олега Знарка на посту главного тренера.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
«В «Ак Барсе» все остановилось, так как не нашли «подходящую кандидатуру» для замены Олега Знарка.
Молодцы, что тут сказать. «Сочи» обыграют, конечно. Там все равно сборная солянка из «Капитана», «Ростова» и некоторых опытных ребят.
Сожалею, казанцы. Все из-за неправильной концепции. «Ак Барс» не должен «менять тренера». Они должны назначить хоть какого-нибудь тренера. Кланы хоть сейчас и примирились немного, но все равно поссорятся», – написал Шевченко.
Ранее журналист сообщал, что главный тренер казанского клуба будет уволен после матча с «Барысом» (2:1) в Астане.
После 33 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ «Ак Барс» набрал 34 очка и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. В воскресенье клуб сыграет с «Сочи» на домашней арене.
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