Алексей Шевченко: «В «Ак Барсе» все остановилось. Не нашли «подходящую кандидатуру» для замены Знарка»

«Ак Барс» не нашел подходящую кандидатуру для замены Олега Знарка на посту главного тренера.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

«В «Ак Барсе» все остановилось, так как не нашли «подходящую кандидатуру» для замены Олега Знарка.

Молодцы, что тут сказать. «Сочи» обыграют, конечно. Там все равно сборная солянка из «Капитана», «Ростова» и некоторых опытных ребят.

Сожалею, казанцы. Все из-за неправильной концепции. «Ак Барс» не должен «менять тренера». Они должны назначить хоть какого-нибудь тренера. Кланы хоть сейчас и примирились немного, но все равно поссорятся», – написал Шевченко.

Ранее журналист сообщал, что главный тренер казанского клуба будет уволен после матча с «Барысом» (2:1) в Астане.

После 33 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ «Ак Барс» набрал 34 очка и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. В воскресенье клуб сыграет с «Сочи» на домашней арене.

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