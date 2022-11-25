Шипачев о лидерах «Ак Барса»: «Парни из бригады меньшинства имеют право сказать: «Что вы говно возите». В команде один выпал – можно обосраться всем»

высказался о неудачной игре в связке с .

После 33 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ казанский клуб набрал 34 очка и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

Шипачев набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 5». Текущая безголевая серия достигла 12 игр.

– Вы на предсезонке играли с Радуловым, но в регулярке вас почти сразу развели по разным звеньям. Можно сказать, что у вас ситуация как у Овечкина с Малкиным: два выдающихся игрока, которые на льду несовместимы?

– Я даже не знаю, как это объяснить. Радул – классный нападающий. Он много делает на льду, голы забивает. И вроде мы с ним и Воронковым неплохо играли вместе, но что-то не пошло – нас разбили. От Сани и от меня ждут голов, очков, передач. В начале сезона этого не было.

Я прекрасно понимаю, что парни, которые в меньшинстве пластаются, имеют право подойти к нам и сказать: «ну соберитесь уже, что вы говно возите». Команда такой механизм, что один выпал – можно обосраться всем, – сказал форвард .