Вадим Шипачев: «Нет такого, что сидит Радулов за столом, а я говорю: «Нет, с тобой не сяду». Бред какой-то!»

рассказал о взаимоотношениях с игроками «Ак Барса».

– Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов в свое время играли за «Нью-Джерси» в одной паре и даже не разговаривали друг с другом.

– Такого я никогда в своей жизни не видел. Вы что, думаете, мы выходим с тем же Радуловым на лед и не разговариваем? Я работу делаю и он просто работу делает?

Я привык общаться с партнерами по команде, а особенно по звену. Обсуждаем, кому как удобно в этом эпизоде, в другом. В самолете летим – видео посмотрим. С одним пообщался о хоккее, разобрали какой-то эпизод. Потом пошел на обед – поговорил с другим.

Нет же такого, что сидит Радулов за столом, обедает, а я говорю: «Нет, я с тобой не сяду, пойду с другими ребятами сидеть». Это бред какой-то! – сказал форвард .

Шипачев о группировках в «Ак Барсе»: «Ну какие кланы? Мы что, в разных раздевалках? Меня можно куда угодно приписать, я со многими ребятами играл»