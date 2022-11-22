Знарок покинет «Ак Барс» после матча с «Барысом» (Алексей Шевченко)
Олег Знарок покинет «Ак Барс» после матча с «Барысом».
Вчера казанский клуб проиграл «Сибири» (2:4) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После 32 матчей команда набрала 32 очка и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
Матч в Астане состоится 23 ноября.
«Олег Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» сразу после возвращения команды из поездки.
Понятия не имею, кто будет главным тренером «Ак Барса». Вообще никакой информации. Но не думаю, что Билялетдинов – хорошая кандидатура. Он уже ушел на пенсию психологически, возвращаться в это ему не надо.
Сомневаюсь. что вернут Квартальнова. Но кто дальше? Скудра? Тоже как-то натянуто. Я бы сейчас Крикунову позвонил. Ему лет уже много, но зато никаких кланов не будет. А как только пропадут кланы, как только все поймут, что уже никак не могут влиять на тренера, так и наладится многое.
Помощники тоже нужны, но это уже другая тема. Больше кандидатов предложить не могу. Но уже достаточно будет тренера, который не хамит на пресс-конференциях», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
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