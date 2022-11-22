Знарок покинет «Ак Барс» после матча с «Барысом» (Алексей Шевченко)

Олег Знарок покинет «Ак Барс» после матча с .

Вчера казанский клуб проиграл «Сибири» (2:4) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После 32 матчей команда набрала 32 очка и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.

Матч в Астане состоится 23 ноября.

« покинет пост главного тренера сразу после возвращения команды из поездки.

Понятия не имею, кто будет главным тренером «Ак Барса». Вообще никакой информации. Но не думаю, что Билялетдинов – хорошая кандидатура. Он уже ушел на пенсию психологически, возвращаться в это ему не надо.

Сомневаюсь. что вернут Квартальнова. Но кто дальше? Скудра? Тоже как-то натянуто. Я бы сейчас Крикунову позвонил. Ему лет уже много, но зато никаких кланов не будет. А как только пропадут кланы, как только все поймут, что уже никак не могут влиять на тренера, так и наладится многое.

Помощники тоже нужны, но это уже другая тема. Больше кандидатов предложить не могу. Но уже достаточно будет тренера, который не хамит на пресс-конференциях», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.