Знарок провел утреннюю тренировку «Ак Барса»

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Олег Знарок провел утреннюю тренировку «Ак Барса».

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщал, что главный тренер казанского клуба будет уволен после матча с «Барысом» (2:1) в Астане. 

«Олег Знарок провел тренировку хоккеистов «Ак Барса» сегодня утром», – сообщили в клубе.

После 33 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ команда набрала 34 очка и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.

В воскресенье «Ак Барс» сыграет с «Сочи» на домашней арене. 

Истерика вокруг «Ак Барса» – безумие. Знарок строит новую команду, а от него ждут мгновенного величия

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