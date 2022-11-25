Знарок провел утреннюю тренировку «Ак Барса»
Олег Знарок провел утреннюю тренировку «Ак Барса».
Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщал, что главный тренер казанского клуба будет уволен после матча с «Барысом» (2:1) в Астане.
«Олег Знарок провел тренировку хоккеистов «Ак Барса» сегодня утром», – сообщили в клубе.
После 33 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ команда набрала 34 очка и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.
В воскресенье «Ак Барс» сыграет с «Сочи» на домашней арене.
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