Шипачев о группировках в «Ак Барсе»: «Ну какие кланы? Мы что, в разных раздевалках? Меня можно куда угодно приписать, я со многими ребятами играл»

не считает, что в есть разделение игроков на кланы.

– В СМИ и среди болельщиков уже укоренился миф, что в «Ак Барсе» коллектив разбит на разные кланы. Дыма без огня не бывает, ведь так?

– Ну какие кланы? Мы что, в разных раздевалках сидим? Кто-то, конечно, с кем-то играл раньше, как я с Кагарлицким или Войновым. С Кагой мы сидим рядом в раздевалке. По большому счету, общаемся всей командой на выезде. У кого дети есть – семьями можем куда-то сходить.

Я не считаю, что если я близко общаюсь с Кагарлицким, то у нас с ним клан. Нас ставят в разные пятерки, и в любом случае ты с партнерами будешь общаться.

Мне интересно, откуда взялась эта тема про кланы. Кто-то дележкой времени занимается или что? Есть главный тренер [Олег Знарок], который определяет игровое время. Все вопросы к нему.

– Так все-таки в каком вы клане?

– В том-то и дело, что я со многими ребятами играл, меня можно куда угодно приписать. Может быть, все дело в том, что я с кем-то на ужин не пошел? Но я в принципе на ужины не хожу, мне жена дома вкусно готовит, – сказал форвард казанцев.