Вячеслав Быков: «Сложно сказать, уступаем ли мы сейчас Канаде в хоккее. Давно не встречались»

поделился мыслями о том, уступает ли Россия Канаде в хоккее.

«Сложно сказать, уступаем ли мы сейчас Канаде в хоккее. Состязание обычно заочное, но это все относительно. Каждый пытается развиваться по своему пути. Здесь сложно судить, потому что команды давно не встречались на международной арене. Говорить так однозначно я бы не стал.

Значит, Канада нас не обошла? Нет, это вообще неправильная постановка вопроса, потому что каждая нация прогрессирует и развивается в зависимости от состязаний, условий и ситуаций. Сейчас говорить о том, что кто-то кому-то уступает... Я бы не стал так говорить.

Все могут расставить по местам только состязания на высшем уровне: Олимпийские игры или чемпионаты мира. Таким образом мы можем сопоставить уровень. Да, так можно сопоставить уровень команды, но нельзя сопоставить уровень развития самого хоккея», – считает бывший тренер сборной России.