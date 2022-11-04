Быков про НХЛ: «Мы все для них делаем, а они на всех нас плюют. Полностью игнорируют мировое хоккейное сообщество»

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Вячеслав Быков назвал сложными свои взаимоотношения с НХЛ.

«НХЛ не смотрю. И с моей стороны высказываться будет непрофессионально. С НХЛ у меня сложные взаимоотношения, если можно так сказать.

Дело в том, что они полностью игнорируют мировое хоккейное сообщество. Поэтому я не сторонник давать интервью по этим поводам.

Мы все для них делаем, а они на всех нас плюют. Это мое мнение. И к нему никого не обязываю прислушиваться. Каждый поступает, как хочет. То, что они не отпускают наших хоккеистов на ЧМ, некрасиво.

Что касается наших ребят, выступающих в НХЛ и представляющих наш хоккей, могу пожелать им только удачи.

Хорошо, что они добиваются результатов и пропагандируют наш хоккей», – заявил бывший главный тренер сборной России.

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