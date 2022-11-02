Быков о Мичкове на драфте НХЛ: «Не думаю, что политика смешается с интересами клубов и лиги. Они слишком циничны в вопросах бизнеса»

оценил шансы стать 1-м номером драфта .

Форвард системы входит в число фаворитов драфта-2023 наряду с канадскими форвардами Коннором Бедардом и Адамом Фантилли, а также чешским нападающим Эдуардом Шале.

«Все будет зависеть от самого игрока и от того, какие результаты у него будут. Я как болельщик желаю ему побед в хоккее. Хотелось бы, чтобы и российская публика имела возможность смотреть его игру.

Могут ли Мичкова сделать не первым номером драфта по политическим причинам?

Нет, я сомневаюсь, потому что они слишком циничны в вопросах, которые касаются бизнеса. Не думаю, что здесь политика смешается с интересами клубов и самой лиги», – сказал бывший тренер сборной России.