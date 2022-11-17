Карандин о том, что Знарок без Витолиньша теряет эффективность: «По многим матчам «Ак Барса» это видно»

Юрий Карандин поделился мыслями о работе Олега Знарка в «Ак Барсе».

– В чем главная проблема Знарка в Казани?

– Назвал бы ее так – . Олег за полтора десятилетия привык к тому, что его латышский друг рядом с ним. Знарок брал его во все свои команды, обеспечивал фронт работы и самые лучшие условия. И в ХК МВД, и особенно в «Динамо» со СКА у этого тренерского дуэта были все возможности – и кадровые, и финансовые, и любые другие.

Но наступили сложные времена – и все мы, а не только Знарок, узнали цену дружбы. Слышал, что Олег звал Витолиньша в Казань, но для того, видимо, большее значение имела политика. Очень жаль, что она так вмешивается в спорт и так меняет людей, которых много лет кормил наш хоккей.

– Знарок без Витолиньша теряет свою эффективность?

– По многим матчам это видно. Олег на лавке обычно один, ему некомфортно. Иногда кажется, что новые ассистенты его раздражают.

У нас в хоккее не все однозначно относятся к дуэту Быков – Захаркин, но, как мне кажется, он прошел проверку временем и дружбой. не стал работать без своего ассистента, роль которого, несмотря на критику специалистов, я ни в коем случае не недооценивал бы. Да, у Захаркина не простой характер, но он играл большую роль в тандеме, и Быков это понимал.

Думаю, что с дуэтом Знарок – Витолиньш та же история. Как и Захаркин, Витолиньш не справляется с ролью главного, но в роли первого ассистента оба идеальны.

– Есть шанс, что Витолиньш все-таки приедет в Россию?

– Посмотрите, как хорошо в этом сезоне работает главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Значит, все решает не политика, а человеческий фактор, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».