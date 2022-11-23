Буцаев о 2:1 ОТ с Минском: «Бывает так, что при невыразительной игре есть результат»

Главный тренер подвел итоги матча с минским (2:1 ОТ).

«Ребят – с хорошей победой, где-то она тяжело нам досталась. Непростая игра, хороший соперник, плотность все 60 минут. Здорово, что хорошо отыграли в меньшинстве в первом-втором периодах и сумели найти в себе силы и правильные действия, чтобы забить в третьем. В овертайме получилось организовать решающий гол.

Конечно, турнирная ситуация имела подоплеку перед матчам, все команды близко. Выигрываешь – и ты выше, проиграл – и уже ниже. Это хорошие матчи, они показывают, как команда и коллектив реагируют на такую ситуацию. Может быть, не все у нас получилось, не все действия были правильным, но конечный результат нас удовлетворил.

Преимущество «Динамо» по статистике? У нас к середине матча было всего 10 бросков в створ, но мы провели в меньшинстве на 6-8 минут больше, чем соперник. Отсюда и складывается подобная статистика. Непростой матч, надо было терпеть, не все сложилось так, как мы хотели, но бывает так, что при невыразительной игре есть результат. Возможно, это был один из таких дней, хотя каких-то серьезных ошибок мы не допустили», – сказал .