Буцаев о 3:4 ОТ с ЦСКА: «Витязь» не сдался при 1:3, проявил характер. Ценное очко в плане психологии»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:4 ОТ).

«Я похвалю ребят: они играли до конца, проявили характер, не сдались при счете 1:3. Соперник в овертайме которые использовал наработки, применял с прошлого сезона. Не могу предъявить претензии ребятам, они ловили шайбы на себя, хорошо оборонялись. Но количество все же перешло в качество.

Это очень ценное очко для нас, несмотря на поражение в овертайме. Ценное в плане психологии. Мы проявили себя как команда. Мы доказали себе, что можем переворачивать такие матчи и добиваться положительного результата», – сказал .