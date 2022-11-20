«Витязь» отыгрался с 1:3 за 39 секунд в конце 3-го периода, но проиграл ЦСКА в овертайме 

«Витязь» проиграл (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 57-й минуте игры команда тренера уступала со счетом 1:3, но сравняла счет благодаря голам на 57:54 и 58:33.

ЦСКА удалось одержать победу в матче. Решающий гол в овертайме забил .

Поражение стало для третьим в четырех последних матчах.

На данный момент клуб занимает седьмое место в таблице Запада с 35 очками после 32 игр.