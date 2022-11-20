«Витязь» отыгрался с 1:3 за 39 секунд в конце 3-го периода, но проиграл ЦСКА в овертайме
«Витязь» проиграл ЦСКА (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 57-й минуте игры команда тренера Вячеслава Буцаева уступала со счетом 1:3, но сравняла счет благодаря голам Никиты Гончарова на 57:54 и 58:33.
ЦСКА удалось одержать победу в матче. Решающий гол в овертайме забил Владислав Провольнев.
Поражение стало для «Витязя» третьим в четырех последних матчах.
На данный момент клуб занимает седьмое место в таблице Запада с 35 очками после 32 игр.
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