Юрий Новиков: «Малкин – глыба, которая вместе с Кросби тянет «Питтсбург» к победам. Сыграть и быть лидером НХЛ в 1000 матчей – это подвиг»

считает выдающимся игроком.

Матч с «Чикаго» (5:3) стал для россиянина 1000-м в НХЛ.

«Мне очень понравилось видео, где сын Малкина объявлял состав «Питтсбурга» на матч. Это уникальное явление.

Любой труд надо уважать, и это касается не только спортсменов. Сыграть и быть лидером НХЛ в 1000 матчей – это подвиг, это сродни тому, чтобы быть на вершине. Каждый из наших ребят достоин того, чтобы мы написали спортивную энциклопедию про его спортивные подвиги.

Малкин, как мне кажется, находится немного в стороне. А ведь это глыба, которая вместе со своим другом Кросби тянет «Питтсбург» к победам. Это выдающийся игрок и человек, который, помимо всего прочего, достаточно скромный и не распиаренный.

Малкин сродни слону, на которого все нагрузили, а он еще говорит: «Садитесь на меня, я вас всех повезу». Малкин – уникальное явление, и болельщики во всем оценивают его достижение – 1000 матчей за «Питтсбург». Дай бог ему здоровья и долгих лет выступлений в НХЛ!» – сказал заслуженный тренер России.

Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду