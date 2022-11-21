Лемье о Малкине: «Один из величайших игроков в истории НХЛ»

считает одним из величайших игроков в истории НХЛ.

Матч с «Чикаго» (5:3) стал для россиянина 1000-м в лиге. «Джино, поздравляю с вступлением в клуб игроков, которые провели 1000 матчей.

Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы оказать такое потрясающее влияние на нашу франшизу.

Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинс», ты один из величайших в истории НХЛ – и важная часть трех побед в Кубке Стэнли.

Спасибо за все, что ты сделал для команды и города», – сказал совладелец «Питтсбурга».

Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду