Малкин о «Питтсбурге»: «Останусь здесь на всю жизнь, надеюсь. Потрясающая команда»
Евгений Малкин поделился эмоциями после 1000-й игры в чемпионатах НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче с «Чикаго» (5:3). Эта игра стала для него 1000-й в НХЛ.
«Отличные воспоминания для меня и моей семьи. Эмоциональный вечер.
Надеюсь, я останусь здесь на всю жизнь. Потрясающая команда. Потрясающая организация.
Надеюсь, этот год будет для меня особенным. Ты обычно не играешь в таких матчах – только, может быть, один или два раза в жизни. Много эмоций, много мыслей.
Всю игру я думал только о том, что нам нужно было выиграть», – сказал форвард «Питтсбурга».
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