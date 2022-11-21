Малкин о «Питтсбурге»: «Останусь здесь на всю жизнь, надеюсь. Потрясающая команда»

поделился эмоциями после 1000-й игры в чемпионатах НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче с «Чикаго» (5:3). Эта игра стала для него 1000-й в .

«Отличные воспоминания для меня и моей семьи. Эмоциональный вечер.

Надеюсь, я останусь здесь на всю жизнь. Потрясающая команда. Потрясающая организация.

Надеюсь, этот год будет для меня особенным. Ты обычно не играешь в таких матчах – только, может быть, один или два раза в жизни. Много эмоций, много мыслей.

Всю игру я думал только о том, что нам нужно было выиграть», – сказал форвард .