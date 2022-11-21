Сын Малкина озвучил состав «Питтсбурга» на 1000-й матч отца в НХЛ

Сын Евгения Малкина назвал стартовый состав на матч с «Чикаго».

Эта игра стала для форварда 1000-й в .

Никита Малкин озвучил состав команды в раздевалке вместо главного тренера «Пингвинс» .

«Что касается сегодняшнего стартового состава, у нас есть специальный гость, который объявит его для нас», – сказал Салливан, после чего Никита вошел в раздевалку.

Напомним, Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Чикаго» (5:3) и был признан 2-й звездой.