Сын Малкина озвучил состав «Питтсбурга» на 1000-й матч отца в НХЛ

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Сын Евгения Малкина назвал стартовый состав «Питтсбурга» на матч с «Чикаго».

Эта игра стала для форварда 1000-й в НХЛ.

Никита Малкин озвучил состав команды в раздевалке вместо главного тренера «Пингвинс» Майка Салливана.

«Что касается сегодняшнего стартового состава, у нас есть специальный гость, который объявит его для нас», – сказал Салливан, после чего Никита вошел в раздевалку.

Напомним, Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Чикаго» (5:3) и был признан 2-й звездой.

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