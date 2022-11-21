Сын Малкина озвучил состав «Питтсбурга» на 1000-й матч отца в НХЛ
Сын Евгения Малкина назвал стартовый состав «Питтсбурга» на матч с «Чикаго».
Эта игра стала для форварда 1000-й в НХЛ.
Никита Малкин озвучил состав команды в раздевалке вместо главного тренера «Пингвинс» Майка Салливана.
«Что касается сегодняшнего стартового состава, у нас есть специальный гость, который объявит его для нас», – сказал Салливан, после чего Никита вошел в раздевалку.
Напомним, Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Чикаго» (5:3) и был признан 2-й звездой.
Комментарии