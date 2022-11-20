Овечкин и Кузнецов поддержали Амирова, борющегося с раком. Они вышли с плакатами «Я борюсь за Родиона» перед игрой с «Колорадо»

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Александр Овечкин и Евгений Кузнецов поддержали Родиона Амирова, борющегося с раком.

Игроки «Вашингтона» вышли с плакатами «Я борюсь за Родиона» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» .

Они выразили поддержку 21-летнему форварду «Салавата Юлаева», у которого в феврале была выявлена опухоль головного мозга.

Матч «Вашингтона» с «Колорадо» (0:4) прошел в рамках акции «Хоккей против рака». 

Фото: инстаграм «Вашингтона»

Самсонов о встрече Овечкина с Амировым: «Алекс сказал: «Родион, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне»

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