Овечкин и Кузнецов поддержали Амирова, борющегося с раком. Они вышли с плакатами «Я борюсь за Родиона» перед игрой с «Колорадо»

и поддержали Родиона Амирова, борющегося с раком.

Игроки «Вашингтона» вышли с плакатами «Я борюсь за Родиона» перед матчем регулярного чемпионата с «Колорадо» .

Они выразили поддержку 21-летнему форварду , у которого в феврале была выявлена опухоль головного мозга.

Матч «Вашингтона» с «Колорадо» (0:4) прошел в рамках акции «Хоккей против рака».

Фото: инстаграм

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