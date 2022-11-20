Кучеров набрал 644 очка в НХЛ и разделил с Ларионовым 14-е место среди россиян в истории

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Никита Кучеров догнал Игоря Ларионова по очкам в НХЛ, они делят 14-е место среди россиян.

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ). 

На его счету стало 644 (256+388) очка в 580 матчах.

Он догнал Игоря Ларионова (644 в 921, 169+475) и разделил с ним 14-е место среди лучших российских бомбардиров в истории лиги. 

Выше идут Александр Овечкин (1427 в 1294), Сергей Федоров (1179 в 1248), Евгений Малкин (1165 в 999), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1032 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Сергей Зубов (771 в 1068), Алексей Жамнов (719 в 807). 

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