Георгиев об игре против Овечкина: «Он много лет занимает фирменную позицию и ждет момент, чтобы бросить в касание. Ты просто знаешь, что он всегда там»

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Александр Георгиев рассказал об игре против Александра Овечкина после матча на ноль. 

«Колорадо» сегодня обыграл «Вашингтон» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ

– «Вашингтон» уступил со счетом 0:4, но перебросал вас (32:29). Тяжело, когда столько работы?

– Матч получился ровным. Иногда даже немного легче, когда больше бросают. Ты находишься все время в действии, не расслабляешься, не отвлекаешься на что-то.

– Овечкин хочет стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Как вратарю быть готовым к его щелчку из левого круга вбрасывания?

– Уже много лет видно, как Овечкин атакует справа от меня, как занимает фирменную позицию. Он на уан-таймере – ждет момент, чтобы бросить в одно касание.

Ты просто знаешь, что Овечкин всегда там, что их защитник Джон Карлсон тоже наверху. Но в целом готовишься как против любой команды - нужно знать, где находятся их опасные игроки.

– Вы перешли из «Рейнджерс» в «Колорадо», клуб-чемпион. Как освоились в новой команде?

– Как только я пришел в «Эвеланш», то сразу почувствовал, что ребята тут намерены повторить чемпионский успех. Они очень опытные, любят работать. И для меня это приятная атмосфера. Все очень поддерживают, и это замечательное чувство, когда на тебя возлагают большие ожидания, – сказал вратарь клуба из Денвера. 

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