Самсонов о встрече Овечкина с Амировым: «Алекс сказал: «Родион, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне»

рассказал о встрече с Родионом Амировым.

В октябре «Торонто» представил Амирова болельщикам перед матчем с «Вашингтоном». 21-летний форвард приезжал в Торонто, чтобы побыть вместе с командой. Текущий сезон по договоренности с «Лифс» он проведет в .

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 4 апреля появилась информация о том, что он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

«Алекс, он хороший парень. Он сразу пришел, чтобы встретиться с Родионом. Он сказал: «Удачи. Родион, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне».

Он просто предложил поддержку. Думаю, Родиону это приятно, и ему очень нравится, как играет Ови.

Так что теперь у Родиона есть номер Ови, а если нет, то он напишет мне, и я разберусь», – сказал вратарь , ранее выступавший за .