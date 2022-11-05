Самсонов о встрече Овечкина с Амировым: «Алекс сказал: «Родион, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне»
Илья Самсонов рассказал о встрече Александра Овечкина с Родионом Амировым.
В октябре «Торонто» представил Амирова болельщикам перед матчем с «Вашингтоном». 21-летний форвард приезжал в Торонто, чтобы побыть вместе с командой. Текущий сезон по договоренности с «Лифс» он проведет в «Салавате Юлаеве».
Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 4 апреля появилась информация о том, что он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
«Алекс, он хороший парень. Он сразу пришел, чтобы встретиться с Родионом. Он сказал: «Удачи. Родион, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне».
Он просто предложил поддержку. Думаю, Родиону это приятно, и ему очень нравится, как играет Ови.
Так что теперь у Родиона есть номер Ови, а если нет, то он напишет мне, и я разберусь», – сказал вратарь «Торонто», ранее выступавший за «Вашингтон».
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