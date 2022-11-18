Задоров поддержал Амирова, проходящего лечение от рака. Он вышел на лед с плакатом «Я борюсь за Родиона» перед игрой с «Тампой»

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Никита Задоров поддержал Родиона Амирова, борющегося с раковым заболеванием.

Защитник «Калгари» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» вышел на лед с плакатом «Я борюсь за Родиона Амирова».

Задоров выразил поддержку 21-летнему нападающему «Салавата Юлаева», у которого в феврале была выявлена опухоль головного мозга.

Сейчас он проходит очередной курс лечения в Москве. 

Фото: соцсеть Никиты Задорова

 

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