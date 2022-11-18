Задоров поддержал Амирова, проходящего лечение от рака. Он вышел на лед с плакатом «Я борюсь за Родиона» перед игрой с «Тампой»

поддержал Родиона Амирова, борющегося с раковым заболеванием.

Защитник перед матчем регулярного чемпионата с «Тампой» вышел на лед с плакатом «Я борюсь за .

Задоров выразил поддержку 21-летнему нападающему , у которого в феврале была выявлена опухоль головного мозга.

Сейчас он проходит очередной курс лечения в Москве.

Фото: соцсеть Никиты Задорова