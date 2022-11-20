Ротенберг про СКА: «Мне позвонил Юрзинов и сказал: «Каждый соперник хочет надрать нам задницу»

высказался о том, испытывает ли он дополнительную ответственность перед болельщиками.

В субботу СКА уступил «Нефтехимику» (1:2).

– Где бы СКА ни играл – постоянно аншлаги. Испытываете дополнительную ответственность перед болельщиками?

– Мне сегодня позвонил Владимир Владимирович Юрзинов и сказал: «Каждый соперник хочет надрать нам задницу». Это влияет и на болельщиков. Они приходят и хотят увидеть победу над лидером . Нужно держать удар.

Подняться на вершину – это одно, а удержаться на ней – следующий уровень. Мы должны показывать яркий хоккей. Ценим, что на нас ходят болельщики. Сегодня был аншлаг, замечательная атмосфера. Хочу поздравить с победой и с аншлагом.

К сожалению, полные трибуны не у всех команд. У нас аншлаги и дома, и на выезде – на всех наших матчах. Значит, мы делаем работу правильно. Сейчас главное улучшить наши результаты и играть на победу.

Мы благодарны всем, кто приходит на наши матчи. Будем стараться, чтобы на каждую нашу игру приходило как можно больше болельщиков. Значит, нас любят, – сказал главный тренер .