Ротенберг про 1:2 с «Нефтехимиком»: «СКА совершил 2 ошибки, соперник нас наказал. Нужно дружно вылезать из ямы»

прокомментировал поражение СКА от (1:2).

«Ребята бились как могли. Хороший матч, боевой соперник, сильная команда «Нефтехимик» с быстрыми игроками. Понимали, что будет быстрый хоккей, у соперника была задача наказывать нас за ошибки. Мы допустили две ошибки.

Понятно, что у нас непростой период, мы вызвали ребят из «Невы». Они сделали, что могли. Это делает нас сильнее, у нас в Лиге все соперники равные. Полные трибуны, надеюсь, всем хоккей понравился. Ну а мы будем работать над ошибками, постараемся их не допускать.

Перед следующей игрой у нас есть возможность немного потренироваться, рассчитываем, что лидеры смогут вернуться в состав. В подобных ситуациях мы уже были, нужно дружно вылезать из ямы. Рассчитываем на победу в следующем матче.

Нелогичная концовка матча? Это хоккей, это игра ошибок. Лед равный для всех. Мы совершили две ошибки, соперник нас наказал. Нет претензий по самоотдаче, по характеру, все бились.

Надо реализовывать свои моменты. Наверное, где-то не хватает свежести. В хоккее бывают нелогичные результаты, это игра. В нашей игре были и хорошие моменты, мы многое улучшили», – сказал главный тренер .