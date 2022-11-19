Леонтьев о победе над СКА: «Парни красавцы, не подвели. Проявили бойцовские качества, вытащили тяжелый матч»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над СКА (2:1).
«Потрясающая атмосфера, когда полная арена за нас болеет. Парни красавцы, не подвели. Победили, порадовали болельщиков, которым большое спасибо за поддержку.
Поздравляю игроков, все проявили бойцовские качества, вытащили тяжелый матч. Особенно в концовке, когда мы получили удаление. Нам было сложно, мы выстояли и забили победный гол. Тихомиров, конечно, здорово сыграл в воротах, выручал в нужные моменты.
Ну и команда выступила, как единый монолит. Мы не обольщаемся, есть, над чем работать. Следующий соперник тоже очень серьёзный, будем готовиться», – сказал Леонтьев.
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