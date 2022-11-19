Ротенберг о Попугаеве в СКА: «Хороший и агрессивный хоккеист. Рассчитываем на него»

прокомментировал обмен в из «Сочи».

Форвард дебютировал за СКА против (1:2).

«Подписание Попугаева? Так жизнь сложилась, что у нас половина состава не играет. Ищем варианты, как усилить команду. Попугаев молодец, долго ехал сюда на машине. Хорошо сыграл, хотя и был на фоне усталости. Это хороший, агрессивный хоккеист.

Бывает, что жизнь учит человека, это его случай, если вспомнить, что он хотел закончить с хоккеем. Мы уважаем таких ребят, у него еще все впереди. Будем работать, рассчитываем на него», – сказал главный тренер СКА.