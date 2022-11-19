поделился мыслями после поражения от (1:2).

«В последнем матче было пять ошибок, в этом – две. Не ищем оправданий, мы должны выигрывать любым составом. Будем работать дальше. Главная задача – выйти на пик к плей-офф.

В Казани у нас был серьезный экзамен, мы потратили много сил и эмоций. Но все команды проходят через такие этапы. У нас были вирусы, постоянно сложные перелеты, но нужно уметь играть лучше на фоне усталости.

Мы неплохо играли, после забитого гола нужно было действовать проще, лезть на пятак. Сейчас главное – хорошее восстановление, впереди сложные матчи. В Лиге все команды сейчас хорошие, со всеми играем от ножа», – сказал главный тренер .