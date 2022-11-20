У «Нью-Джерси» 12 побед подряд. До повторения клубного рекорда – одна победа, до рекорда регулярок – 5

«Нью-Джерси» выиграл 12 матчей подряд в регулярном чемпионате .

На этот раз была обыграна в гостях – 5:1.

До повторения клубного рекорда остается один матч, до повторения рекорда регулярных чемпионатов – пять.

Ранее в истории клуба было только две серии с 10 или более победами (13 в сезоне-2000/01, 11 – в сезоне-2005/06).

Рекорд регулярки принадлежит «Питтсбургу», который выиграл 17 матчей подряд в сезоне-1992/93.