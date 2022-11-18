НХЛ запретит выходить на разминку без шлема хоккеистам, играющим в лиге с 2019 года и позже. Остальным – можно

вводит ограничение касательно нахождения на разминке без шлема.

Лига запретит хоккеистам, которые выступают в лиге с сезона-2019/20 и позже, выходить на разминку перед матчем без шлема.

«Делайте фотографии сейчас, потому что НХЛ требует, чтобы все приходящие в лигу игроки носили шлем во время разминки.

Это будет своего рода дедовщиной: игроки, пришедшие в лигу в сезоне-2019/20 или позже, должны придерживаться этого правила. Игроки, которые пришли в лигу раньше, имеют право выбора.

Это является результатом рекомендации комитета НХЛ и ассоциации игроков лиги по сотрясениям мозга, а также комитета по охране труда и технике безопасности», – сообщил инсайдер .

Разминка начинается за 40 минут до стартового вбрасывания.