НХЛ запретит выходить на разминку без шлема хоккеистам, играющим в лиге с 2019 года и позже. Остальным – можно

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НХЛ вводит ограничение касательно нахождения на разминке без шлема.

Лига запретит хоккеистам, которые выступают в лиге с сезона-2019/20 и позже, выходить на разминку перед матчем без шлема.

«Делайте фотографии сейчас, потому что НХЛ требует, чтобы все приходящие в лигу игроки носили шлем во время разминки.

Это будет своего рода дедовщиной: игроки, пришедшие в лигу в сезоне-2019/20 или позже, должны придерживаться этого правила. Игроки, которые пришли в лигу раньше, имеют право выбора. 

Это является результатом рекомендации комитета НХЛ и ассоциации игроков лиги по сотрясениям мозга, а также комитета по охране труда и технике безопасности», – сообщил инсайдер Крис Джонстон.

Разминка начинается за 40 минут до стартового вбрасывания.

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