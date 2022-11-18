«Нью-Джерси» выиграл 11-й матч подряд, победив «Торонто». Шарангович забил в овертайме

Теги Нью-Джерси Торонто Линди Рафф НХЛ Егор Шарангович Джек Хьюз Хоккей

«Нью-Джерси» выиграл 11-й матч подряд, победив «Торонто».

Сегодня «Девилс» обыграли «Торонто» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Автором победной шайбы стал белорусский форвард Егор Шарангович, которому ассистировал Джек Хьюз.

Ранее в истории клуба было только 2 серии с 10 или более победами (13 в сезоне 2000/01, 11 – 2005/06).

С 28 очками в 18 матчах команда под руководством Линди Раффа лидирует в Столичном дивизионе и идет на 2-м месте в таблице Восточной конференции и лиги в целом.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведет на выезде против «Оттавы» (19 ноября в 21:00 по московскому времени).

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