Охотюк забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Нью-Джерси». Защитник пропустил месяц из-за травмы
Никита Охотюк забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Нью-Джерси».
Защитник помог «Ютике» обыграть «Рочестер» (3:2) в регулярном чемпионате.
В текущем сезоне АХЛ 21-летний Охотюк провел 4 матча и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».
Ранее он пропустил месяц из-за травмы верхней части тела.
Форвард «Американс» Александр Кисаков остался без очков. В его активе 3 (2+1) балла в 10 играх.
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