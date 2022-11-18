Крикунов о Попугаеве: «В СКА умеют развивать таких игроков. При грамотной и усердной работе он сможет выйти на новый уровень»

прокомментировал обмен в из «Сочи».

«Никиту я достаточно хорошо знаю, он был у меня в московском «Динамо». Вообще, с ним довольно интересная и необычная получилась история. Парень всего за два месяца показал себя, хотя, казалось, уже закончил с хоккеем. Но снайперский талант и желание играть и побеждать никуда не деть, они внутри него сидят. А это очень важные качества для хоккеиста.

В конце лета Никита сделал первый шаг к возвращению в большой хоккей после глупейшего решения все бросить, и, думаю, он понимал, что путь будет непростым.

Но он достойно проходит испытания и сейчас получил шанс раскрыть весь свой потенциал в большой команде с большими задачами и мастеровитыми партнерами. У него отличные данные: габариты, скорость, голевое чутье, при этом он еще совсем молодой – 23 года!

При грамотной и усердной работе он сможет выйти на новый уровень, а в СКА как раз умеют развивать таких игроков. За продолжением этой истории будет очень интересно наблюдать», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, 23-летний Попугаев вернулся в хоккей в этом сезоне после попытки стать пранк-блогером.