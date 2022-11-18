СКА выменяет Попугаева у «Сочи», отдав Огирчука. У экс-блогера 9+5 в 28 матчах сезона (Алексей Шевченко)
СКА выменяет Никиту Попугаева у «Сочи», отдав Даниила Огирчука.
«Попугаев возвращается в СКА из аренды. Взамен «Сочи» получает Огирчука. Дебют Никиты запланирован в Нижнекамске против Олега Леонтьева», – написал журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
23-летний Попугаев вернулся в хоккей в этом сезоне после попытки стать пранк-блогером. У нападающего 14 (9+5) очков в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
23-летний Огирчук ранее уже играл за «Сочи» в сезоне-2020/21. В текущем сезоне он играл только в ВХЛ, где набрал 7 (2+5) баллов в 20 играх за «СКА-Неву».
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