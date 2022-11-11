Никита Попугаев: «Цены на жилье в Сочи – как в Москве. На первой линии моря сдают квартиры по 200 тысяч в месяц»

сравнил с Москвой цены на недвижимость в Сочи.

– Вы первый сезон играете в «Сочи». Как вам город, арена?

– Сочи – прекрасный солнечный город. Мы играем на отличной арене, которую строили под Олимпиаду. Раздевалка, инфраструктура – все на уровне. Приятно находиться в команде.

Недавно ездил в горы на «Розу Хутор». Очень красивое место. Жалко, что погода подвела – не удалось подняться на подъемнике.

В самом Сочи был один раз, если мы говорим про город, а не про Олимпийский парк. Пока все мысли только о хоккее, а не о том, чтобы ходить на экскурсии по городу.

– В некоторых районах Сочи жуткие пробки. Улицы узкие, иногда можно встать надолго.

– Верно. Это когда едешь в Сочи из Олимпийского парка утром или вечером. Лучше не ездить туда в это время, если не хочешь встать в пробку.

– Вы сказали, что живете в гостинице. В Сочи дорого снять квартиру?

– В гостинице жил первые два месяца. К декабрю планирую переехать в квартиру. Цены на жилье в Сочи как в Москве.

Сильно влияет удаленность от моря. На первой линии сдают квартиры и по 200 тысяч в месяц. Такие мне пока не нужны (улыбается). Изучаю другие районы – чуть дальше от моря, – сказал нападающий «Сочи».