Никита Попугаев: «Цены на жилье в Сочи – как в Москве. На первой линии моря сдают квартиры по 200 тысяч в месяц»
Никита Попугаев сравнил с Москвой цены на недвижимость в Сочи.
– Вы первый сезон играете в «Сочи». Как вам город, арена?
– Сочи – прекрасный солнечный город. Мы играем на отличной арене, которую строили под Олимпиаду. Раздевалка, инфраструктура – все на уровне. Приятно находиться в команде.
Недавно ездил в горы на «Розу Хутор». Очень красивое место. Жалко, что погода подвела – не удалось подняться на подъемнике.
В самом Сочи был один раз, если мы говорим про город, а не про Олимпийский парк. Пока все мысли только о хоккее, а не о том, чтобы ходить на экскурсии по городу.
– В некоторых районах Сочи жуткие пробки. Улицы узкие, иногда можно встать надолго.
– Верно. Это когда едешь в Сочи из Олимпийского парка утром или вечером. Лучше не ездить туда в это время, если не хочешь встать в пробку.
– Вы сказали, что живете в гостинице. В Сочи дорого снять квартиру?
– В гостинице жил первые два месяца. К декабрю планирую переехать в квартиру. Цены на жилье в Сочи как в Москве.
Сильно влияет удаленность от моря. На первой линии сдают квартиры и по 200 тысяч в месяц. Такие мне пока не нужны (улыбается). Изучаю другие районы – чуть дальше от моря, – сказал нападающий «Сочи».
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