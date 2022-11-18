Ротенберг и Тимченко решили продать «Хартвалл Арену» (Helsingin Sanomat)

Теги СКА ФХР бизнес КХЛ Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Хартвалл Арена Хоккей

Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки.

Как сообщает Helsingin Sanomat, на общем собрании правление проинформировало остальных владельцев о том, что продажа акций российских бизнесменов проходит «приемлемо». 

Основным владельцем «Хельсинки Холл», ранее известной как «Хартвалл Арена», является компания Arena Events, принадлежащая Ротенбергу и Тимченко.

Согласно пресс-релизу компании, сегодняшнее общее собрание станет последним, в котором Arena Events участвует в качестве акционера.

Напомним, Тимченко является президентом СКА, а также председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.

В Финляндии арестовали активы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акции компании Романа Ротенберга

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные