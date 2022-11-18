Ротенберг и Тимченко решили продать «Хартвалл Арену» (Helsingin Sanomat)
Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки.
Как сообщает Helsingin Sanomat, на общем собрании правление проинформировало остальных владельцев о том, что продажа акций российских бизнесменов проходит «приемлемо».
Основным владельцем «Хельсинки Холл», ранее известной как «Хартвалл Арена», является компания Arena Events, принадлежащая Ротенбергу и Тимченко.
Согласно пресс-релизу компании, сегодняшнее общее собрание станет последним, в котором Arena Events участвует в качестве акционера.
Напомним, Тимченко является президентом СКА, а также председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.
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