Юрзинов о КХЛ: «Гонка за СКА – украшение этого сезона. Все хотят остановить безусловного лидера, в каких-то эпизодах даже судьи»

считает погоню за СКА главной интригой Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал 26 побед в 32 матчах сезона и лидирует в таблице лиги с 54 очками.

– В свое время вы были и консультантом Олега Знарка, удивила последняя победа ?

– Здесь надо учесть «фактор СКА». Все наши хоккейные столицы – и Москва, и Казань, и Уфа, и Новосибирск – раздражены таким отрывом и нацелены остановить лидера. Настрой на него – запредельный, поскольку победа над Петербургом дает соперникам большой импульс по дистанции чемпионата.

– Находясь внутри СКА, вы это увидели?

– Совершенно верно. Поэтому и говорю, что гонка за армейцами – украшение этого сезона. Так что те люди, которые отвечают в СКА за хоккей, делают большое дело – и для своего города, и для соперников, и для всей лиги.

Посмотрите, как после успеха в матче с армейцами Невы добавила в уверенности , как стряхнули с себя усталость дальневосточные клубы. Подозреваю, что и Казань с Олегом Знарком теперь по-другому пойдут по дистанции чемпионата.

– Как объясните некоторый спад СКА, который в середине ноября начал проигрывать?

– Учитывая поездку команды на Дальний Восток и ситуацию с травмами, о спаде не говорил бы, отрыв от преследователей по-прежнему существенный, очков десять. Также вот к таким безусловным лидерам у нас всегда было особое отношение, все хотят их остановить, поддержать догоняющих. Это касается и хоккеистов, и болельщиков, и в каких-то эпизодах даже судей. Обычное явление, – сказал трехкратный олимпийский чемпион и советник тренерского штаба .