Разин об 1:2 ОТ с «Торпедо»: «Обидное поражение. У меня дебют как тренера – первая игра против Ларионова»

Главный тренер «Северстали» подвел итоги матча с (1:2 ОТ).

– Игра должна была понравиться болельщикам, несмотря на такое маленькое количество голов. Хорошая скоростная игра с большим количеством моментов. Сегодня я могу сказать, что ребята выполнили установку, но, к сожалению, потеряли в конце концентрацию. Подумали, что все, буллиты.

«Торпедо» – с победой. Сегодня у меня дебют как тренера – первая игра против . Ничего страшного. Жизнь продолжается. Поражение, конечно, обидное.

– Первый период полностью остался за «Северсталью». Вы к ним готовились тщательнее, чем к остальным?

– У нас все – «Витязь», «Торпедо», Минск – наши прямые конкуренты. С «Торпедо» у нас шесть игр. Каждая – за четыре очка. С Минском – тоже. Сами видите, равная игра сегодня, равные соперники. Кому-то чуть-чуть везет. Но это везение тоже нужно заслужить. Значит, пока мы что-то делаем не то.

– В чем заключалось сегодня это «чуть-чуть не везет»?

– Сколько сегодня было моментов? Я, конечно, болел за свою команду, но у нас было больше моментов. Большинства было больше. И в большинстве у нас шайба хорошо ходила. Много моментов, в которых мы могли решать – не решили. В конце мы могли в большинстве проиграть. Если смотреть с этой точки зрения, ладно, что хоть одно очко зацепили.

– Почему вы сказали, что следующие три недели будут рисковыми для ?

– Самонов приехал с травмой. Мы надеемся, что он быстрее выйдет. Играть ему пока нельзя. Форсировать мы не будем. Мы рискуем, играя одним вратарем , – сказал .