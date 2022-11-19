Ларионов о 2:1 ОТ с «Северсталью»: «В таких матчах закаляется характер и рождается коллектив, готовый делать не самые обычные вещи»

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Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1 ОТ).

«Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой. Несмотря на малое количество голов, игра была очень интересной. Игра была в оба конца — и в атаку, и в оборону. В конце нам чуть больше повезло, ребята проявили характер, дисциплину, мастерство — это я говорю о нашей команде.

Большая заслуга нашего коллектива в том, что в последнем матче этого сегмента из пяти игр за девять дней на исходе сил мы вырвали эту трудную победу. В таких матчах закаляется характер и рождается коллектив, готовый делать не самые обычные вещи.

Аудитория в «Нагорном» была сегодня фантастическая, как и всегда. Несмотря на ухудшение климатических условий и приход зимы, болельщики приехали и поддержали команду. А ребята от всей души отблагодарили их хорошей игрой», – сказал Игорь Ларионов.

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