Ю Сато забил «Северстали» за 0,01 секунду до завершения овертайма – это 3-й гол японца в КХЛ. Ларионов-младший сделал 15-ю передачу в сезоне

забило победный гол за 0,01 секунду до завершения овертайма.

Нижегородская команда одержала победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата .

Решающую шайбу забросил нападающий , результативную передачу сделал .

20-летний японский форвард забросил свою третью шайбу в текущем сезоне. Всего на его счету стало 4 (3+1) балла в 19 играх.

Ларионов-младший сделал 15-й голевой пас в этом чемпионате. В активе нападающего стало 20 (5+15) очков в 25 матчах.