Ю Сато забил «Северстали» за 0,01 секунду до завершения овертайма – это 3-й гол японца в КХЛ. Ларионов-младший сделал 15-ю передачу в сезоне
«Торпедо» забило «Северстали» победный гол за 0,01 секунду до завершения овертайма.
Нижегородская команда одержала победу со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Решающую шайбу забросил нападающий Ю Сато, результативную передачу сделал Игорь Ларионов-младший.
20-летний японский форвард забросил свою третью шайбу в текущем сезоне. Всего на его счету стало 4 (3+1) балла в 19 играх.
Ларионов-младший сделал 15-й голевой пас в этом чемпионате. В активе нападающего стало 20 (5+15) очков в 25 матчах.
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