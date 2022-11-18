Разин о том, почему назвал журналистов обиженками: «Я бы мог сказать: «Хорошая игра». На следующий день понеслось: «Что за поведение, как так?» Это был прикол»

ответил на вопрос о том, почему назвал журналистов обиженками.

Об этом главного тренера спросили после матча против «Торпедо» (1:2 ОТ).

– Вы недавно назвали журналистов обиженками. Это был какой-то месседж журналистам?

– Конечно, это была шутка. Какой месседж? Мне что, с журналистами ругаться? У меня много друзей среди журналистов.

Я прихожу на пресс-конференцию... Представьте, вы приходите домой, а вас сосед грабит. Другой сосед это видит. Приходит полиция и вам нельзя сказать, кто ограбил.

Вам говорят: «Расскажите, как прошел ваш день?». Вы будете с улыбкой сидеть и говорить, что все хорошо? Примерно была такая ситуация.

Я не знал о регламенте. Я бы мог сказать: «Хорошая игра». Но на следующий день из всех СМИ понеслось: «Что за поведение, как так?» Это был прикол. Вы же не считаете себя обиженкой?

– Почему вы закрыли ваш телеграм-канал?

– Я понял, что моя общественная деятельность мне очень сильно вредит. Проблемы, которые я там поднимаю, никому не нужны. Мне они только вредят – сказал Разин.