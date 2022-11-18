Александр Крылов: «Предлагал Рябыкину остаться главным тренером других наших команд. Но он решил сделать шаг назад»

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Александр Крылов сообщил, что предлагал Дмитрию Рябыкину остаться в системе «Авангарда».

10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера клуба КХЛ. 17 октября стало известно, что он вошел в тренерский штаб «Металлурга».

«Я предлагал ему остаться главным тренером других наших команд, а также развивать ораторское искусство, которого ему не хватало.

Предлагал ему развивать эти навыки, но он решил сделать шаг назад», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин стал помощником Воробьева в «Металлурге». Он будет отвечать за игру в обороне

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