Александр Крылов: «Предлагал Рябыкину остаться главным тренером других наших команд. Но он решил сделать шаг назад»

сообщил, что предлагал Дмитрию Рябыкину остаться в системе «Авангарда».

10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера клуба . 17 октября стало известно, что он вошел в тренерский штаб «Металлурга».

«Я предлагал ему остаться главным тренером других наших команд, а также развивать ораторское искусство, которого ему не хватало.

Предлагал ему развивать эти навыки, но он решил сделать шаг назад», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин стал помощником Воробьева в «Металлурге». Он будет отвечать за игру в обороне