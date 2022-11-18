Мирошниченко об отъезде в НХЛ: «Надо сначала в России чего-то достичь. Всему свое время»

Иван Мирошниченко поделился мыслями об отъезде в НХЛ из .

Нападающий был выбран на драфте НХЛ-2022 под 20-м общим номером.

– Вы подписали контракт с «Авангардом» до 2024 года. То есть поедете в НХЛ не раньше, чем в 20 лет – как Александр Овечкин. Вы так специально решили, чтобы созреть как хоккеист?

– Да посмотрим, как будет. Надо сначала в России чего-то достичь.

Но вообще это так прямо не зависит. Можно и в НХЛ сразу заехать – силовые приемы проводить, очки набирать. Если все будет правильно, может, сразу попрет и в Северной Америке.

– Как сильно вы мечтаете о дебюте в КХЛ? Этот день еще не настал.

– Мы с командами МХЛ и ВХЛ занимаемся в академии «Авангарда». Основной состав выступает на другом берегу Иртыша – на новой «G-Drive Арене». Так что мы не пересекаемся. Но хожу на матчи «Авангарда». И посмотрим, как будет. Пока выступаю в МХЛ, дальше будет ВХЛ. И пойдем по правильному пути.

В этом сезоне еще не тренировался с «Авангардом». Смотрел с трибуны матч против «Ак Барса». Порадовало, что наш вратарь хорошо ловит, пошла реализация голевых моментов. Думаю, у «Авангарда» будет в этом сезоне все нормально. Ребята хорошо играют.

– В чем вам нужно прибавить, чтобы выступать в КХЛ?

– Посмотрим, как это будет. Нужно прибавлять в скорости принятия решений. Уже выступал в ВХЛ в прошлом сезоне, и понятно, что в КХЛ более мастеровитые игроки. Точнее бросают, лучше отдают передачи. А так и в ВХЛ, и в КХЛ играют мужики, которые бьют сильно, бегут быстро. Нужно держать удар и самому проводить силовые приемы.

– Напоследок уточню – вас же мог и не «Вашингтон» забрать?

– Во время драфта был момент, когда подумал, что могу раньше уйти. Уже отдал телефон соседу, был готов встать из кресла и пойти на сцену…

В итоге меня выбрали позже. И я очень доволен, что в меня поверил «Вашингтон». Буду доказывать, что в клубе не ошиблись с выбором. Но к этому нужно идти шаг за шагом. И сначала заиграть в России. Подниматься по лесенке: – – КХЛ, сборная… Всему свое время. И что не происходит, все к лучшему, – сказал нападающий системы .