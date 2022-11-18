Крылов об «Авангарде»: «Обсуждали с Хабибулиным формирование состава на следующий сезон. Надоело, что каждый год меняем команду почти на сто процентов»

высказался о составе «Авангарда».

Ранее стало известно, что новым генеральным менеджером клуба был назначен Рашид Хабибулин.

«Первая и главная задача, которую мы обсуждали с Рашидом перед его назначением, это формирование состава на следующий сезон.

Мне надоело, что каждый год мы меняем команду почти на сто процентов, как по профилю игроков, так и по тактике, которая возможна для исполнения при наличии этих игроков. Я хотел бы заранее это сделать, а потом уже все остальное», – сказал председатель совета директоров .