Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин стал помощником Воробьева в «Металлурге». Он будет отвечать за игру в обороне
«Металлург» подтвердил назначение Дмитрия Рябыкина в тренерский штаб команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона. Он станет помощником главного тренера магнитогорского клуба Ильи Воробьева и будет отвечать за игру в обороне.
10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда».
Под его руководством «ястребы» выиграли лишь 6 из 16 матчей Фонбет чемпионата КХЛ, потерпев 9 поражений в основное время и одно – в серии буллитов.
17 октября «Металлург» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата.
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