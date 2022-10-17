Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин стал помощником Воробьева в «Металлурге». Он будет отвечать за игру в обороне

подтвердил назначение в тренерский штаб команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона. Он станет помощником главного тренера магнитогорского клуба Ильи Воробьева и будет отвечать за игру в обороне.

10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера .

Под его руководством «ястребы» выиграли лишь 6 из 16 матчей Фонбет чемпионата , потерпев 9 поражений в основное время и одно – в серии буллитов.

17 октября «Металлург» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата.