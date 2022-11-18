Никита Щитов: «Кравец очень круто работал в «Витязе», ему было по силам возглавить сборную России»

высказался о том, что был утвержден главным тренером .

– С самого начала говорил, что Кравец – хорошая кандидатура на пост главного тренера «Авангарда». Я знал, что у него обязательно все получится, и желал, чтобы у него убрали приставку и.о. Что и случилось.

Мы работали вместе в ХК «Сочи» и могу сказать, что Кравец – честный, порядочный человек. Может на эмоциях зарядить команду.

Несколько лет назад под его руководством показывал очень интересный хоккей, и если бы не постоянная ротация состава, когда у Кравеца забирали игроков в СКА, команда выступала бы намного лучше. Он начинает побеждать – и сразу хоккеиста забирают из наигранной тройки.

А в «Витязе» Кравец очень круто работал, и я считаю, что ему было по силам тогда возглавить сборную России.

– Что с «Авангардом» может добиться Кравец?

– С таким составом, думаю, Кравец может подтянуть «Авангард» к четверке фаворитов в конференции. Надеюсь, он останется в Омске и на следующий сезон, проведет полноценную предсезонную подготовку и тогда команда покажет мощный хоккей.

– А в этом сезоне такой хоккей она может показать?

– Сейчас у команды новый генеральный менеджер – Рашид Хабибулин, и могут привезти сильного вратаря. Уверен, что команда достойно выступит в плей-офф. Я упомянул предсезонку потому, что когда главный тренер с самого начала с командой, тогда она показывает результаты намного лучше, – сказал бывший защитник клубов .