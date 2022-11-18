Самонов о Череповце: «Нет никаких особенных ожиданий. Знаю, что это обычный городок»

сообщил, что у него нет особенных ожиданий от Череповца.

Вратарь перешел в «Северсталь» в результате обмена из СКА.

– Вы играли в петербургском «Динамо» в ВХЛ, провели три года в системе СКА. Какие ожидания от Череповца после Санкт-Петербурга?

– Понятно, что Петербург – это северная столица, но насчет Череповца нет никаких особенных ожиданий. Знаю, что это обычный городок, снимем там квартиру и все.

– Чем запомнился Череповец по выездным матчам в составе СКА?

– Хорошие болельщики, всегда ведут команду вперед. Против «Северстали» всегда было неприятно играть – она очень цепкая, всегда играет по тактике. Это хороший крепкий коллектив, в Череповце всегда было тяжело добывать победу.

– Чего ожидаете от череповецкого этапа карьеры?

– Буду стараться давать команде шанс на победу в каждой игре, честно и качественно делать свою работу – это универсальный залог успеха, – сказал вратарь .