Владислав Третьяк: «Можем похвастаться, что у нас семь вратарей играют в НХЛ на высоком уровне»
Владислав Третьяк высказался о российской вратарской школе.
«Каждый год появляются интересные вратари? Это результат не одного дня, а большой работы.
У нас в свое время был кризис с вратарями, играли иностранцы – финны, шведы, чехи, словаки, некому было на чемпионате мира играть. Поэтому было принято решение, что нужно уделять больше внимания этому.
Каждый год мы проводим специальные сборы, практически все вратари, которые сейчас играют в НХЛ, их прошли. В каждой команде есть тренер вратарей.
Все понимают, что сегодня успех команды в большей степени зависит от вратаря. Никого не обижая, но вратарь – одна из главных фигур на площадке сегодня.
Очень рады, что у нас есть хорошие вратари. Николаев в СКА, здесь [на Кубке Будущего] Иванов играл, Самонов – неплохой вратарь. Есть ряд хороших вратарей, которые показывают хороший класс.
Ну и сегодня мы можем похвастаться, что у нас семь вратарей, которые играют на высоком уровне в НХЛ», – сказал президент ФХР.
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