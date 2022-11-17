Владислав Третьяк: «Можем похвастаться, что у нас семь вратарей играют в НХЛ на высоком уровне»

высказался о российской вратарской школе.

«Каждый год появляются интересные вратари? Это результат не одного дня, а большой работы.

У нас в свое время был кризис с вратарями, играли иностранцы – финны, шведы, чехи, словаки, некому было на чемпионате мира играть. Поэтому было принято решение, что нужно уделять больше внимания этому.

Каждый год мы проводим специальные сборы, практически все вратари, которые сейчас играют в НХЛ, их прошли. В каждой команде есть тренер вратарей.

Все понимают, что сегодня успех команды в большей степени зависит от вратаря. Никого не обижая, но вратарь – одна из главных фигур на площадке сегодня.

Очень рады, что у нас есть хорошие вратари. Николаев в , здесь [на Кубке Будущего] Иванов играл, Самонов – неплохой вратарь. Есть ряд хороших вратарей, которые показывают хороший класс.

Ну и сегодня мы можем похвастаться, что у нас семь вратарей, которые играют на высоком уровне в », – сказал президент .