Разин о «Северстали»: «Семь клубов позвонили и просили обменять Самонова и Пыленкова. Но мы хотим бороться за медали»
Главный тренер «Северстали» рассказал о спросе на игроков команды.
Ранее вратарь череповчан Владислав Подъяпольский перешел в СКА в обмен на голкипера Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.
– Пыленков недавно в команде. Провел на льду [против «Спартака»] больше 20 минут. Как оцениваете его игру?
– Вчера провел с ним только первую тренировку. Мне семь представителей разных клубов позвонили и сразу просили обменять их – и Самонова, и Пыленкова.
Конечно, он очень ценен для нас. Мы его потянули с нашим бюджетом. Я очень рад, что хоккеист такого качества попал в нашу команду. Конечно, ему тяжело. Он приехал из топ-клуба в клуб средненький. Ему это нужно психологически перебороть. Хотя для хоккеиста, самое главное – играть. Мы дадим ему такую возможность.
Ни на кого мы его менять не собираемся. Мы хотим бороться за медали. Это мечта. Но она тоже может быть реальна. Для нас это усиление. Я не вижу вариантов для обмена. Единственный кандидат – О’Делл. К сожалению, «Динамо» не звонило, – сказал Разин.
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